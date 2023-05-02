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Пригожин використовує своє реабілітоване становище серед керівництва РФ

2 травня 2023 07:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пригожин використовує своє реабілітоване становище серед керівництва РФ
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, використовує своє реабілітоване становище серед російського керівництва для посилення самореклами. Він також хоче розв'язати давні проблеми з Міноборони РФ. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Пригожин зберігає реабілітоване становище серед керівництва РФ

Російські джерела 30 квітня почали поширювати нібито лист від МО РФ до Пригожина у відповідь на інтерв'ю засновника ПВК від 29 квітня, в якому він погрожував вивести сили "Вагнера" з Бахмута, якщо російські військові не нададуть більше боєприпасів. У листі, датованому 23 квітня, перераховані всі артилерійські боєприпаси і спорядження, які МО РФ надало "Вагнеру".

В ISW зазначили, що, можливо, російський чиновник опублікував цей лист, щоб перешкодити Пригожину використовувати проблему нестачі артилерії для критики Міноборони, як він це робив у минулому. Засновник ПВК відповів, що цифри, наведені в неперевіреному документі, все ще недостатні для того, щоб "Вагнер" зміг виконати поставлені перед ним задачі.

Потім 1 травня Пригожин заявив, що "Вагнер" володіє великими запасами зброї, яку він захопив в українських сил під час захоплення Соледару в січні 2023 року, а також він похвалився достатньою кількістю зброї, щоб утримувати мільйонну армію.

"Пригожин припустив, що він запропонує обміняти ці запаси зброї на ресурси, які потрібні "Вагнеру". Він, ймовірно, продовжить покладатися на існуючі інформаційні лінії атаки, щоб просувати себе і домагатися подальших привілеїв від російських військових, оскільки він зберігає реабілітовану репутацію серед російського керівництва", — додали аналітики.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив главі міноборони РФ Сергію Шойгу. Каже, виведе бойовиків ПВК з Бахмуту в разі відсутності боєприпасів. Терорист підкреслив, що припасів "залишилось на декілька днів", тому вони або залишать місто, або їх "залишать гинути".

Також ми писали, що очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин прокоментував майбутній наступ ЗСУ. За його словами, можливо, його запланують на 9 травня.

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