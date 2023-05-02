Пригожин использует свое реабилитированное положение среди руководства РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, использует свое реабилитированное положение среди российского руководства для усиления саморекламы. Он также хочет решить давние проблемы с Минобороны РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Российские источники 30 апреля начали распространять якобы письмо от МО РФ к Пригожину в ответ на интервью основателя ЧВК от 29 апреля, в котором он угрожал вывести силы "Вагнера" из Бахмута, если российские военные не предоставят больше боеприпасов. В письме, датированном 23 апреля, перечислены все артиллерийские боеприпасы и снаряжение, которые МО РФ предоставило "Вагнеру".

В ISW отметили, что, возможно, российский чиновник опубликовал это письмо, чтобы воспрепятствовать Пригожину использовать проблему нехватки артиллерии для критики Минобороны, как он это делал в прошлом. Основатель ЧВК ответил, что цифры, приведенные в непроверенном документе, все еще недостаточны для того, чтобы "Вагнер" смог выполнить поставленные перед ним задачи.

Затем 1 мая Пригожин заявил, что "Вагнер" владеет большими запасами оружия, которое он захватил в украинских сил во время захвата Соледара в январе 2023 года, а также похвастался достаточным количеством оружия, чтобы удерживать миллионную армию.

"Пригожин предположил, что он предложит обменять эти запасы оружия на ресурсы, которые нужны "Вагнеру". Он, вероятно, продолжит полагаться на существующие информационные линии атаки, чтобы продвигать себя и добиваться дальнейших привилегий от российских военных, поскольку он сохраняет реабилитированную репутацию среди российского руководства", — добавили аналитики.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу. Говорит, выведет боевиков ЧВК из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов. Террорист подчеркнул, что запасов "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".

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