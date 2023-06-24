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Пригожин заявил о захвате военных объектов в Ростове и угрожает "идти в Москву"

24 июня 2023 08:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин заявил о захвате военных объектов в Ростове и угрожает "идти в Москву"
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Наемники ЧВК "Вагнер" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК Евгений Пригожин требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Об этом владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в видеообращении.

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Российские наемники из ЧВК "Вагнер" взяли под контроль крупный российский город Ростов-на-Дону, админцентр Ростовской области.

Владелец частной военной компании "Вагнер" заявил, что его подразделения взяли под контроль штаб Южного военного округа.

Кроме того, "вагнеровцы", как отметил Пригожин, контролируют все другие военные объекты в Ростове-на-Дону. Речь идет, в частности, о военном аэродроме.

Воевать не мешают

Вместе с тем Евгений Пригожин в ходе переговоров с руководством Южного военного округа отметил, что его наемники не мешают российским войскам продолжать вести войну против Украины.

В частности, на военном аэродроме продолжают взлетать самолеты, обстреливающие территорию Украины и позиции украинских войск.

Чего требует Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что он хочет встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба Валерием Герасимовым.

До этого момента "вагнеровцы" будут контролировать штаб Южного военного округа и все другие военные объекты в Ростове-на-Дону.

Вместе с тем Пригожин также заявил, что планирует "идти на Москву".

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Добавим, что в России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

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