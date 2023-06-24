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Пригожин заявив, що "половина армії" готова перейти до ПВК "Вагнер"

24 червня 2023 07:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пригожин заявив, що "половина армії" готова перейти до ПВК "Вагнер"
Власник угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що "підлога армії" готова об'єднатися з його воїнами. За його словами, там, де заходять вагнерівці, солдати радісно зустрічають їх.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

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"Битви виникають там, де військове командування вводить в оману своїх бійців. Там, де зустрічаються з нами — солдати радісно вітають нас. Приблизно 60-70 людей вже стали частиною нашого загону, хоча ми покрили лише невелику дистанцію. Я вважаю, що половина армії готова слідувати за нами", повідомив Пригожин у своєму останньому аудіозверненні.

Раніше деякі російські ЗМІ заявили, що Ростов-на-Дону, як то кажуть, перейшов під управління ПВК "Вагнер" без опору. Ця інформація досі не набула офіційного підтвердження.

 

Нагадаємо, що в ISW проаналізували, як повстання Пригожина та його угруповання "Вагнер" вплине на війну в Україні.

Також ми писали, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив , що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив, що Шойгу "боягузливо втік".

Додамо, що проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії порушено кримінальну справу . Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

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