Пригожин заявив, що потрібно мобілізувати все російське суспільство

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин закликав все російське суспільство до мобілізації. За його словами, люди готові зробити свій внесок у військові зусилля Москви в Україні.

Про це Пригожин заявив у своєму Telegram-каналі, передає CNN.

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"Мобілізувати треба не тільки мобілізованих, тих, хто йде на фронт, а мобілізувати треба все суспільство", — сказав Пригожин.

За його словами, потрібно починати з простих робітників, які насправді готові до цього процесу.

"Коли ми їздимо в регіони, наші вербувальники бачать, що люди готові до мобілізації і розуміють, що йде війна за саме існування Росії", — додав засновник ПВК "Вагнер.

На відміну від Пригожина, російський уряд продовжує заперечувати, що веде війну в Україні, називаючи конфлікт "спеціальною військовою операцією".

Новий законопроєкт, запропонований Кремлем, який має бути підписаний президентом Володимиром Путіним, посилить правила для росіян, залучених до війни, щоб запобігти їхньому виїзду з країни.

Пригожин розкритикував російських чиновників, які втекли з країни разом зі своїм багатством, і заявив, що вся "система" потребує докорінної перебудови.

"Чому ми не хочемо вичистити цей мурашник, який створювався роками і який за ці роки перетворився зі спільноти людей, готових щось розвивати в цій країні, на спільноту людей, які зацікавлені лише у власному добробуті? Система потребує глобальної санітарії і зменшення кількості учасників цієї бюрократичної спільноти", — додав Пригожин.

Нагадаємо, одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин, імовірно, хоче зайти у політику через партію Сергія Миронова "Справедлива Росія — За правду". Це може обернутися проблемами для Кремля.

Також ми писали, що жителі російських міст Краснодара, Тихорецького та Геленджика повідомили про отримання поштою листівок від приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". У листівках міститься заклик вступати до лав найманців.

Додамо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився кількістю вбитих найманців свого угрупування. Він опублікував звернення просто з кладовища.