ПВК "Вагнера" взялася вербувати росіян через пошту

Євген Пригожин на кладовищі ліквідованих в Україні "вагнерівців". Фото: t.me/concordgroup_official

Жителі російських міст Краснодара, Тихорецького та Геленджика повідомили про отримання поштою листівок від приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". У листівках міститься заклик вступати до лав найманців.

Про це розповіли в "Антивоєнному комітеті Кубані".

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Що відомо

Активісти розповіли, що отримали через спеціальний бот зворотного зв'язку близько ста повідомлень про отримані через поштові скриньки рекламні листівки найманства.

У листівці описані умови служби у складі ПВК – вік від 21 до 60 років, армійський досвід необов'язковий, при цьому обіцяють оклад від 240 тисяч рублів та премії.

Лист підписаний полковником у відставці, учасником воєн в Афганістані та Чечні Андрієм Трошевим.

Листівка з рекламою ПВК "Вагнера". Фото: itsmycity.ru

Аналогічні листівки отримали мешканці Свердловської області, Красноярського краю, Адигеї та ще низки російських регіонів.

Варто зауважити, що законодавством росії діяльність приватних військових компаній заборонено.

Нагадаємо, раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився кількістю вбитих найманців свого угрупування. Він опублікував звернення просто з кладовища.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше висловив думку, що конфлікту між так званим "кухарем путіна", власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та генералами армії рф Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим не існує. За його словами, це — черговий елемент російської інформаційної спецоперації.