Пригожин пригласил Шойгу посетить Бахмут

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил Министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут. По словам Пригожина, визит может состояться из-за "сложной оперативной ситуации".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пригожин написал официальное письмо Шойгу, в котором пригласил министра обороны РФ лично посетить Бахмут из-за его "многолетнего опыта ведения боевых действий".

"В настоящее время подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют более 95% населенного пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения. На флангах ЧВК "Вагнер", где находится подразделение ВС РФ, противник совершил ряд успешных контратак. Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию населенного пункта Бахмут, находящегося под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку. Заранее благодарен, рассчитываю на ваше согласие", — написал Пригожин.

Официальное письмо от Пригожина, в котором он призвал Шойгу приехать в Бахмут. Фото: пресс-служба Евгения Пригожина

Напомним, ранее мы писали о том, что Пригожин передумал сдавать Бахму , потому что на помощь должны прийти "кадыровцы".

Также в Институте изучения войны писали о том, что заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова может свидетельствовать о том, что эти "союзники" готовят почву для обвинения Минобороны РФ. Они постараются переложить всю ответственность за неудачу России в районе Бахмута на Шойгу.