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Пригожин испугался наступления ВСУ и просит помощи у Шойгу

20 марта 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Евгений Пригожин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны россии Сергею Шойгу, что Вооруженные силы Украины готовятся окружать подразделения его наемников вокруг Бахмута Донецкой области. Он призывает вмешаться, ведь окружение наемников "будет иметь негативные последствия для СВО".

Пригожина написал соответствующее письмо Шойгу, которое обнародовала его пресс-служба.

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Письмо Пригожина к Шойгу

В письме Пригожин значительно преувеличивает успехи своих наемников, заявляя, что "Вагнер" якобы контролирует "70% Бахмута" и продолжает штурм "до полного освобождения города".

"По имеющимся данным, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС рф", — заявил Пригожин.

Он просит Шойгу "принять меры по недопущению" окружений его наемников, потому что это якобы будет иметь "негативные последствия для СВО". В отдельном приложении Пригожин якобы рассказал о плане ВСУ и идеях по вмешательству в эти планы.

письмо Пригожина к Шойгу

Напомним, недавно Евгений Пригожин признал силу украинских войск, которые ведут ожесточенные бои в Бахмуте и "борются за каждый метр".

Также по данным британской разведки между Шойгу и Пригожиным уже давно назревает конфликт.

В частности, недавно российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно-значимого прорыва на линии фронта Украины. Сейчас же российские планировщики, вероятно, стоят перед дилеммой: начать еще один штурм Угледара или поддержать интенсивные бои на север в районе Бахмута и Кременной.

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