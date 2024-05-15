Пограничники уничтожили российский дрон из пулемета Browning M2 — видео

Десантники тренируются уничтожать врага из пулеметов Browning M2. Фото: АрмияInform

Пограничники уничтожили вражеский ударный БПЛА. В этом им помог крупнокалиберный пулемет "Browning M2".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в среду, 15 мая.

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Пограничники уничтожили вражеский "шахед"

"Из крупнокалиберного пулемета "Browning M2" пограничники уничтожили вражеский ударный БпЛА во время минувшей атаки "шахедами". Дрон взорвался в поле, где его остатки уже днем осмотрели воины бригады "Стальная граница"" , — говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы ГУР продолжают уничтожать российскую технику в Харьковской области. В результате успешных ударов FPV-дронов была уничтожена бронетехника, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М", пушка Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-М".

Ранее мы показывали кадры, как бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".