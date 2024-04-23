Прикордонники-артилеристи проходять навчання з РСЗВ RAK-12 — вражаючі кадри

Навчання прикордонників. Фото: скриншот

Прикордонники-артилеристи готуються до ведення вогню по ворожих силах за допомогою реактивної системи залпового вогню RAK-12. Їх навчають артилеристи з реальним бойовим досвідом.

Про це розповіли у ДПСУ у вівторок, 23 квітня.

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Навчання прикордонників

В ході підготовки, бійці використовували РСЗВ, здатні досягати цілей на відстань до 8,5 км. Дана система може здійснити запуск 12 ракет за час менше ніж 10 секунд.

Для підготовки бойового підрозділу прикордонників були залучені артилеристи з реальним бойовим досвідом. Навчальний процес складався з двох частин: спочатку вивчення теоретичних основ, потім практичне застосування отриманих знань.

Нагадаємо, що прикордонники знищили позиції окупантів в Серебрянському лісі.

Раніше ми писали, що українські прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М".