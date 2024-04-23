Пограничники-артиллеристы проходят обучение по РСЗО RAK-12 — впечатляющие кадры

Обучение пограничников. Фото: скриншот

Пограничники-артиллеристы готовятся к ведению огня по вражеским силам с помощью реактивной системы залпового огня RAK-12. Их учат артиллеристы с реальным боевым опытом.

Об этом рассказали в ГПСУ во вторник, 23 апреля.

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Обучение пограничников

В ходе подготовки, бойцы использовали РСЗО, способные достигать целей на расстояние до 8,5 км. Данная система может осуществить запуск 12 ракет за время менее 10 секунд.

Для подготовки боевого подразделения пограничников были вовлечены артиллеристы с реальным боевым опытом. Учебный процесс состоял из двух частей: сначала изучение теоретических основ, затем практическое применение полученных знаний.

Напомним, что пограничники уничтожили позиции оккупантов в Серебрянском лесу.

Ранее мы писали, что украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М".