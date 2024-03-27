Пограничники мастерски поразили позиции оккупантов — какие потери у врага

Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот с видео

Пограничники мастерски поразили позиции врага, в результате чего армия РФ понесла определенные потери в живой силе. Задачу отработала бригада Гвардии наступления "Стальная граница".

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке ГПСУ.

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Уничтожение врагов

Сначала украинские военные провели разведку местности, в ходе которой обнаружили враждебные позиции. После этого применили ударные дроны-скиды, которые выпустили снаряд прямо в цель.

В результате боевой работы семь оккупантов получили тяжелые ранения.

Что еще стоит знать

Напомним, на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.