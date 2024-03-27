Пограничники мастерски поразили позиции оккупантов — какие потери у врага
Пограничники мастерски поразили позиции врага, в результате чего армия РФ понесла определенные потери в живой силе. Задачу отработала бригада Гвардии наступления "Стальная граница".
Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке ГПСУ.
Уничтожение врагов
Сначала украинские военные провели разведку местности, в ходе которой обнаружили враждебные позиции. После этого применили ударные дроны-скиды, которые выпустили снаряд прямо в цель.
В результате боевой работы семь оккупантов получили тяжелые ранения.
Что еще стоит знать
Напомним, на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".
Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.
Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.
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