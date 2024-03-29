Пограничники мастерски уничтожили противотанковую пушку РФ в Харьковской области — видео

Российская противотанковая пушка "МТ-12 Рапира". Фото: скриншот с видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпрогранслужба в четверг, 28 марта, и показали видео.

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"На Харьковском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили противотанковую пушку кафиров "МТ-12 Рапира"", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что это уже пятая вражеская пушка такого образца, уничтоженная пограничниками 15-го мобильного отряда с начала года.

Напомним, недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.