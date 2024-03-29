Пограничники мастерски уничтожили противотанковую пушку РФ в Харьковской области — видео
Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпрогранслужба в четверг, 28 марта, и показали видео.
Уничтожение российской пушки "МТ-12 Рапира"
"На Харьковском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили противотанковую пушку кафиров "МТ-12 Рапира"", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что это уже пятая вражеская пушка такого образца, уничтоженная пограничниками 15-го мобильного отряда с начала года.
Напомним, недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".
Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.
Незадолго до этого в Мелитополе удалось уничтожить группу оккупантов и их технику.
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