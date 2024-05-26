Пограничники уничтожают позиции и технику оккупантов на Соледарском направлении — видео

Момент удара по позициям оккупантов. Фото: скриншот с видео ГПСУ

Украинские пограничники продолжают уничтожать позиции и технику россиян. Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.

Об этом ГПСУ сообщила в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Благодаря успешной работе боевых дронов, пограничникам бригады "Помста" на Соледарском направлении удалось нанести урон оккупантам. На видео зафиксировали уничтожение поврежденной на противотанковой мине вражеской БМП-2, поражение укрытий оккупантов и точные сбросы с Mavic.

"Один захватчик притворился мертвым, но обмануть опытных операторов ему не удалось", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно ГНСУ обнародовала видео, на котором зафиксировано, как дроны уничтожили вражеский автомобиль и позицию оккупантов на юге Украины.

Ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.