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Пограничники уничтожают позиции и технику оккупантов на Соледарском направлении — видео

26 мая 2024 13:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Пограничники уничтожают позиции и технику оккупантов на Соледарском направлении — видео
Момент удара по позициям оккупантов. Фото: скриншот с видео ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские пограничники продолжают уничтожать позиции и технику россиян. Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.

Об этом ГПСУ сообщила в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Благодаря успешной работе боевых дронов, пограничникам бригады "Помста" на Соледарском направлении удалось нанести урон оккупантам. На видео зафиксировали уничтожение поврежденной на противотанковой мине вражеской БМП-2, поражение укрытий оккупантов и точные сбросы с Mavic.

"Один захватчик притворился мертвым, но обмануть опытных операторов ему не удалось", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно ГНСУ обнародовала видео, на котором зафиксировано, как дроны уничтожили вражеский автомобиль и позицию оккупантов на юге Украины.

Ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

война
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обстрелы
дроны
война в Украине
потери оккупантов

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