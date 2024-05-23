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Прикордонники поділилися кадрами знищення російського ПТРК

23 травня 2024 19:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прикордонники поділилися кадрами знищення російського ПТРК
Знищення російського ПТРК. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові успішно протидіють просуванню російсько-окупаційних військ на північ від Харкова. Прикордонники показали ефектні кадри знищення ворожого протитанкового ракетного комплексу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у четвер, 23 квітня.

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Знищення ворожої техніки

Нещодавно, прикордонники з Донецького загону біля Вовчанська знешкодили ворожий ПТРК. Незважаючи на спроби окупантів його замаскувати, комплекс був виявлений завдяки ретельній аеророзвідці, після чого по ньому було завдано удару за допомогою бойового дрона.

Нагадаємо, бійці 3-ї окремої штурмової бригади щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожої техніки. Вони показали, як б'ють по ворогу та не дозволяють йому закріпитися на позиціях.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.

війна
ЗСУ
Україна
прикордонники
Харківська область
військова техніка
війна в Україні
ДПСУ

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