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Пограничники поделились кадрами уничтожения российского ПТРК

23 мая 2024 19:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Пограничники поделились кадрами уничтожения российского ПТРК
Уничтожение российского ПТРК. Фото: ГНСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные успешно противодействуют продвижению российско-оккупационных войск на севере от Харькова. Пограничники показали эффектные кадры уничтожения вражеского противотанкового ракетного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в четверг, 23 апреля.

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Уничтожение вражеской техники

Недавно пограничники из Донецкого отряда возле Волчанска обезвредили вражеский ПТРК. Несмотря на попытки оккупантов его замаскировать, комплекс был обнаружен благодаря тщательной аэроразведке, после чего по нему был нанесен удар с помощью боевого дрона.

Напомним, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражеской техники. Они показали, как бьют по врагу и не позволяют ему закрепиться на позициях.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.

война
ВСУ
Украина
пограничники
Харьковская область
военная техника
война в Украине
ГПСУ

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