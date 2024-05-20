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Прикордонники показали епічні кадри нічного знищення російських окупантів

20 травня 2024 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники показали епічні кадри нічного знищення російських окупантів
Знищення російських загарбників вночі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці Державної прикордонної служби України разом з іншими воїнами Сил оборони нещадно нищать ворожу техніку та живу силу окупантів. Завдяки їх вдалим діям російські загарбники зазнаючть важких втрат.

Віддео ефективної нічної роботи наших захисників оприлюднила ДПСУ у понеділок, 20 травня.

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Бійці "Помсти" нищать російських загарбників

"Підбірка влучних нічних скидів по окупантах від прикордонників бригади "Помста" на Сіверському напрямку", — йдеться у лаконічному повідомленні.

На відео можна побачити, як українські захисники використовують дрони для скидання вибухівки на російських загарбників. Деякі з них намагаються втекти чи сховатися, проте їх виявляють і знищують.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою дронів та мінометів. Внаслідок успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.

Раніше прикордонники показали ефектні кадри знищення позицій ворога поблизу Бахмута.

війна
Україна
прикордонники
окупанти
війна в Україні
помста
ДПСУ

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