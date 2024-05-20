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Пограничники показали эпические кадры ночного уничтожения российских оккупантов

20 мая 2024 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники показали эпические кадры ночного уничтожения российских оккупантов
Уничтожение российских захватчиков в ночное время. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы Государственной пограничной службы Украины вместе с другими воинами Сил обороны беспощадно уничтожают вражескую технику и живую силу оккупантов. Благодаря их удачным действиям российские захватчики несут тяжелые потери.

Видео эффективной ночной работы наших защитников обнародовала ГПСУ в понедельник, 20 мая.

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"Подборка точных ночных сбросов по оккупантам от пограничников бригады "Месть" на Северском направлении", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские защитники используют дроны для сброса взрывчатки на российских захватчиков. Некоторые из них пытаются скрыться, но их обнаруживают и уничтожают.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четыре россиянина, еще один получил ранения.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута.

война
Украина
пограничники
оккупанты
война в Украине
месть
ГПСУ

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