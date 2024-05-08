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Пограничники показали, как эффектно уничтожают врага

8 мая 2024 09:59
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Видео обстрела ВСУ россиян в окопах
Россиянин в окопе. Фото: скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Украинские пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов. В результате успешной работы было ликвидировано четверо россиян, еще один получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в среду, 8 мая.

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"Пограничники-аэроразведчики бригады "Помста" обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении. По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БпЛА", — говорится в сообщении ГПСУ.

В результате успешных и слаженных действий украинским бойцам удалось уничтожить четырех россиян, еще один получил ранения.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.

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дроны
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бой
ГПСУ

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