Пограничники показали, как уничтожают российскую пехоту на Купянском направлении
Украинские войска продолжают наносить значительные потери россиянам. Пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 27 апреля.
Уничтожение оккупантов на Купянском направлении
На Купянском направлении пограничники продемонстрировали высокую эффективность, ликвидируя вражеские заграждения и пехоту.
По информации Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, два оккупанта были нейтрализованы пограничниками благодаря точным выстрелам из миномета. Эта операция стала возможной благодаря совершенному сотрудничеству аэроразведки и минометчиков бригады "Помста".
"Несколькими точными выстрелами из 120-миллиметрового миномета пограничники уничтожили двух оккупантов, а еще один получил ранения", — отмечается в официальном сообщении.
Напомним, ранее военные ГУР уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме "Остафьево" в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.
Также мы рассказывали, что Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.
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