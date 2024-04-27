Пограничники показали, как уничтожают российскую пехоту на Купянском направлении

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские войска продолжают наносить значительные потери россиянам. Пограничники ликвидировали точными выстрелами из миномета двух оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 27 апреля.

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На Купянском направлении пограничники продемонстрировали высокую эффективность, ликвидируя вражеские заграждения и пехоту.

По информации Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, два оккупанта были нейтрализованы пограничниками благодаря точным выстрелам из миномета. Эта операция стала возможной благодаря совершенному сотрудничеству аэроразведки и минометчиков бригады "Помста".

"Несколькими точными выстрелами из 120-миллиметрового миномета пограничники уничтожили двух оккупантов, а еще один получил ранения", — отмечается в официальном сообщении.

Напомним, ранее военные ГУР уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме "Остафьево" в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.

Также мы рассказывали, что Силы обороны Украины уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Это произошло во временно оккупированном Крыму.