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Пограничники показали, как сбили российский "Шахед" на Черниговщине

28 мая 2023 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пограничники показали, как сбили российский "Шахед" на Черниговщине
Украинский военный сбивает вражеские дроны. Фото: Командование Воздушных Сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью во время воздушной тревоги пограничники сбили вражеский "Шахед" в Черниговской области. Поразить вражеский дрон удалось из стрелкового оружия.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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В ведомстве рассказали, что во время воздушной тревоги ночью пограничники услышали характерный звук и увидели российский беспилотник.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки бойцы ГПСУ совместно с ВСУ попали во вражеский "Шахед". Обнаружив цель, украинские воины открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств", — говорится в сообщении.

В результате вражеский дрон взорвался и упал в поле.

сбитый российский беспилотник
Сбит российский беспилотник в Черниговской области. Фото: Госпогранслужба

Напомним, сегодня ночью, 28 мая, в Украине несколько часов продолжалась воздушная тревога. Враг нанес удары по ряду областей, в частности по Киеву.

В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.

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