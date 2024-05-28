Пограничники показали кадры уничтожения вражеской техники FPV-дронами
Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Пограничники боевой бригады пограничников "Помста" показали эффективную работу операторов FPV-дронов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 28 мая.
Уничтожение вражеской техники
Операторы ночной смены тяжелого бомбера подразделения Феникс из бригады "Помста" Луганского пограничного отряда эффективно выполнили задачи по уничтожению техники и укрытий противника.
На оживленной дороге Бахмутского направления оккупанты проводили транспортировку боеприпасов и личного состава. Пилотам расчета ударного БПЛА "Вампир" удалось уничтожить грузовик "Урал" и "КАМАЗ" с боекомплектом врага, а также ударить по укрытиям врагов по обе стороны дороги.
Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.
Также пограничники разбили позиции оккупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов.
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