Пограничники показали кадры уничтожения вражеской техники FPV-дронами

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Пограничники боевой бригады пограничников "Помста" показали эффективную работу операторов FPV-дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 28 мая.

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Уничтожение вражеской техники

Операторы ночной смены тяжелого бомбера подразделения Феникс из бригады "Помста" Луганского пограничного отряда эффективно выполнили задачи по уничтожению техники и укрытий противника.

На оживленной дороге Бахмутского направления оккупанты проводили транспортировку боеприпасов и личного состава. Пилотам расчета ударного БПЛА "Вампир" удалось уничтожить грузовик "Урал" и "КАМАЗ" с боекомплектом врага, а также ударить по укрытиям врагов по обе стороны дороги.

Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.

Также пограничники разбили позиции оккупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов.