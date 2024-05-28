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Пограничники показали кадры уничтожения вражеской техники FPV-дронами

28 мая 2024 17:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Пограничники показали кадры уничтожения вражеской техники FPV-дронами
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Пограничники боевой бригады пограничников "Помста" показали эффективную работу операторов FPV-дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 28 мая.

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Операторы ночной смены тяжелого бомбера подразделения Феникс из бригады "Помста" Луганского пограничного отряда эффективно выполнили задачи по уничтожению техники и укрытий противника.

На оживленной дороге Бахмутского направления оккупанты проводили транспортировку боеприпасов и личного состава. Пилотам расчета ударного БПЛА "Вампир" удалось уничтожить грузовик "Урал" и "КАМАЗ" с боекомплектом врага, а также ударить по укрытиям врагов по обе стороны дороги.

Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.

Также пограничники разбили позиции оккупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов.

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