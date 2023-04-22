Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пограничники рассказали, сколько атак врага отбили в Бахмуте за сутки arrow

Пограничники рассказали, сколько атак врага отбили в Бахмуте за сутки

22 апреля 2023 18:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пограничники рассказали, сколько атак врага отбили в Бахмуте за сутки
Украинские военные на фронте. Фото: Азов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бахмут продолжает оставаться одной из самых горячих точек столкновения. В течение суток, 21 апреля, в городе пограничники отбили четыре атаки врага и обезвредили 13 оккупантов.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Читайте также:

Какие потери понес враг в Бахмуте

В Госпогранслужбе рассказали, что противник трижды атаковал ночью, еще одну попытку прорыва совершил днем.

"Вражеские пехотные волны бойцы ГНСУ встречали огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп забросали гранатами", — говорится в сообщении.

Все попытки противника преодолеть линию обороны были напрасными. Ориентировочные потери врага составили 13 человек: шесть — убиты, еще семь — ранены.

Напомним, город Бахмут до сих пор остается самым ожесточенным участком фронта. Бои за город продолжаются с августа 2022 года и до сих пор российская армия ценой десятков тысяч потерь смогла приблизиться лишь к середине города.

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что контрнаступательные мероприятия в Бахмуте проходят уже сейчас.

Также она сообщила, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он включает в себя целый комплекс уже начавшихся мер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас