Пограничники рассказали, сколько атак врага отбили в Бахмуте за сутки

Украинские военные на фронте. Фото: Азов

Бахмут продолжает оставаться одной из самых горячих точек столкновения. В течение суток, 21 апреля, в городе пограничники отбили четыре атаки врага и обезвредили 13 оккупантов.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Читайте также:

Какие потери понес враг в Бахмуте

В Госпогранслужбе рассказали, что противник трижды атаковал ночью, еще одну попытку прорыва совершил днем.

"Вражеские пехотные волны бойцы ГНСУ встречали огнем из стрелкового оружия, а одну из штурмовых групп забросали гранатами", — говорится в сообщении.

Все попытки противника преодолеть линию обороны были напрасными. Ориентировочные потери врага составили 13 человек: шесть — убиты, еще семь — ранены.

Напомним, город Бахмут до сих пор остается самым ожесточенным участком фронта. Бои за город продолжаются с августа 2022 года и до сих пор российская армия ценой десятков тысяч потерь смогла приблизиться лишь к середине города.

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что контрнаступательные мероприятия в Бахмуте проходят уже сейчас.

Также она сообщила, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он включает в себя целый комплекс уже начавшихся мер.