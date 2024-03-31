Прикордонники вдарили по мінометному розрахунку та окупантах у Херсонській області — відео

Удар по російських окупантах. Фото: скриншот з відео

Прикордонники щодня б'ють по російських окупантах та ворожій військовій техніці. Вони показали, як завдали удару по мінометному розрахунку противника та загарбниках у Херсонській області.

Відео роботи прикордонників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 31 березня.

Читайте також:

Удар по ворогу в Херсонській області

Для удару по російських окупантах прикордонники використали FPV-дрон.

"Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

Також 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон.