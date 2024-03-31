Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники вдарили по мінометному розрахунку та окупантах у Херсонській області — відео arrow

Прикордонники вдарили по мінометному розрахунку та окупантах у Херсонській області — відео

31 березня 2024 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники вдарили по мінометному розрахунку та окупантах у Херсонській області — відео
Удар по російських окупантах. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники щодня б'ють по російських окупантах та ворожій військовій техніці. Вони показали, як завдали удару по мінометному розрахунку противника та загарбниках у Херсонській області.

Відео роботи прикордонників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 31 березня.

Читайте також:

Удар по ворогу в Херсонській області

Для удару по російських окупантах прикордонники використали FPV-дрон. 

"Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

Також 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон. 

війна
Україна
прикордонники
Херсонська область
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК