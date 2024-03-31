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Пограничники ударили по минометному расчету и оккупантам в Херсонской области — видео

31 марта 2024 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники ударили по минометному расчету и оккупантам в Херсонской области — видео
Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники каждый день бьют по российским оккупантам и вражеской военной технике. Они показали, как нанесли удар по минометному расчету противника и захватчикам в Херсонской области.

Видео работы пограничников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 31 марта.

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Для удара по российским оккупантам пограничники использовали FPV-дрон. 

"Пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и несколько оккупантов на Херсонщине", — говорится в сообщении.

Потери врага уточняются.

Напомним, украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.

Также 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала, как ликвидировала засевшего в укрытии захватчика. Оккупант решил показать белый флаг в тот момент, когда к нему уже подлетал дрон.

война
Украина
пограничники
Херсонская область
оккупанты

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