Пограничники ударили по минометному расчету и оккупантам в Херсонской области — видео

Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот из видео

Пограничники каждый день бьют по российским оккупантам и вражеской военной технике. Они показали, как нанесли удар по минометному расчету противника и захватчикам в Херсонской области.

Видео работы пограничников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 31 марта.

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Для удара по российским оккупантам пограничники использовали FPV-дрон.

"Пограничники уничтожили вражеский минометный расчет и несколько оккупантов на Херсонщине", — говорится в сообщении.

Потери врага уточняются.

Напомним, украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.

Также 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала, как ликвидировала засевшего в укрытии захватчика. Оккупант решил показать белый флаг в тот момент, когда к нему уже подлетал дрон.