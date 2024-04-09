Прикордонники вправно "приземлили" ворожу крилату ракету, яка летіла в бік Донеччини

Збита прикордонниками крилата ракета. Фото: скриншот

На Донеччині бійці Державної прикордонної служби України збили касетну авіаційну бомбу. Вона впала на землю. не здетонувавши та не завдавши нікому шкоди.

Відео вдалої роботи українських бійців оприлюднила ДПСУ у вівторок, 9 квітня.

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Прикордонники-зенітники бригади Гвардії наступу "Помста" поцілили у російську авіаційну касетну бомбу. Вона важила понад чверть тонни і могла завдати значної шкоди як військовослужбовцям, так і мирному українському населенню.

"Розрахунок ЗУ-32-2 зачепив крила цієї "РБК-250", тож вона впала, не здетонувавши", — розповіли прикордонники.

Прикордонники розповіли, що вже після огляду сапери її підірвали, оскільки бомба все одно становила небезпеку для оточуючих.

Раніше ми розповідали, що Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

Нагадаємо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.