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Пограничники умело "приземлили" вражескую крылатую ракету, летевшую в сторону Донецкой области

9 апреля 2024 12:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пограничники умело "приземлили" вражескую крылатую ракету, летевшую в сторону Донецкой области
Сбитая пограничниками крылатая ракета. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Донецкой области бойцы Государственной пограничной службы Украины сбили кассетную авиационную бомбу. Она упала на землю не сдетонировав и не нанеся никому вреда.

Видео удачной работы украинских бойцов обнародовало ГПСУ во вторник, 9 апреля.

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Уничтожили кассетную бомбу

Пограничники-зенитчики бригады Гвардии наступления "Месть" попали в российскую авиационную кассетную бомбу. Она весила более четверти тонны и могла нанести значительный ущерб как военнослужащим, так и мирному украинскому населению.

"Расчет ЗУ-32-2 задел крылья этой "РБК-250", поэтому она упала, не сдетонировав", — рассказали пограничники.

Пограничники рассказали, что уже после осмотра саперы ее взорвали, поскольку бомба все равно представляла опасность для окружающих.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

война
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Донецкая область
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ГПСУ

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