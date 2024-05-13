Пограничники взяли в плен жителя Луганщины, мобилизованного оккупантами

Пленный житель Луганской области. Фото: ГПСУ

Пограничники взяли в плен жителя Луганской области, которого ранее принудительно призывали оккупационные силы. Приближаясь к позициям украинских войск, мужчина громко воскликнул по-украински: "Ребята, я свой".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Согласно информации от ГПСУ, командир расчета противотанковых ракетных комплексов известного под позывным "Журналист", рассказал, что пленный местный житель был мобилизован в феврале 2024 года.

"Задержанный не имел средств защиты и, по его словам, занимался разносом пищи для оккупантов. Он проделал путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с квадрокоптера и случайно вышел на позиции пограничников бригады "Помста", — рассказали в ГПСУ.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752 полка России.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена пленными по принципу "всех на всех" станет одной из ключевых тем Саммита мира в Швейцарии. Встреча намечена на 15-16 июня этого года.