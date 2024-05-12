Прикордонники бригади Помста знищили броньований тягач та машину з десантом РФ — вибухове відео

Броньований тягач росіян. Фото: скриншот з відео

В Україні понад два роки триває повномасштабна війна. Захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі.

Відповідні кадри роботи по ворогу оприлюднила пресслужба ДПСУ в Telegram у неділю, 12 травня.

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Знищення техніки окупантів на Куп'янському напрямку

Під час аеророзвідки бійці головного оперативно-розшукового відділу "Луганськ" на Куп'янському напрямку виявили кілька одиниць ворожої техніки, замаскованої у капонірах.

Вони передали інформацію про розташування російських цілей ударним групам БпЛА, які завдали вогневого ураження й знищили броньований тягач та бойову машину десанту окупантів.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше воїни 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою дронів ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б".

Крім того, бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".