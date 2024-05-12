Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники бригади Помста знищили броньований тягач та машину з десантом РФ — вибухове відео arrow

Прикордонники бригади Помста знищили броньований тягач та машину з десантом РФ — вибухове відео

12 травня 2024 17:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники бригади Помста знищили броньований тягач та машину з десантом РФ — вибухове відео
Броньований тягач росіян. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні понад два роки триває повномасштабна війна. Захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі.

Відповідні кадри роботи по ворогу оприлюднила пресслужба ДПСУ в Telegram у неділю, 12 травня.

Читайте також:

Знищення техніки окупантів на Куп'янському напрямку

Під час аеророзвідки бійці головного оперативно-розшукового відділу "Луганськ" на Куп'янському напрямку виявили кілька одиниць ворожої техніки, замаскованої у капонірах.

Вони передали інформацію про розташування російських цілей ударним групам БпЛА, які завдали вогневого ураження й знищили броньований тягач та бойову машину десанту окупантів.

null
Скриншот допису ДПСУ

Раніше воїни 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою дронів ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" ударом FPV-дрона знищили ворожу ціль — 152-мм гармату "Гіацинт-Б". 

Крім того, бійці першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади успішно знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет". 

безпілотники
Харківська область
окупанти
Куп'янськ
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі