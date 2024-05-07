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Снайпери бригади "Рубіж" показали точне знищення окупантів

7 травня 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Снайпери бригади "Рубіж" показали точне знищення окупантів
Знищення окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Так, снайпери бригади "Рубіж" влучно ліквідували групу окупантів на нашій землі.

Кадри роботи бійців оприлюднила пресслужба МВС України у Telegram у вівторок, 7 травня.

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"Ворог навіть не помічає, звідки приходить смерть", — зазначили військові.

Так, снайпери бригади "Рубіж" Гвардії Наступу показали, як полюють на окупантів вдень та вночі. Воїни відстежують кожен рух ворога та ліквідовують його.

На відео видно, як за допомогою влучного пострілу снайпер знищує російських військових один за одним.

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Скриншот допису МВС України

Раніше військові третьої окремої штурмової бригади показали, як нищать позиції російських загарбників. Зокрема, бійці ліквідували вогневі точки кулеметів, окопні укриття і росіян. Також розбили військову техніку за допомогою FPV-дрона.

Також ми писали, що оператори батальйону авіаційних систем 47 Окремої механізованої бригади знищили групу противника.

Крім того, нещодавно зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.

А Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

військові
Бригада
окупанти
війна в Україні
снайпер

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