Ударом дрона силы обороны уничтожили вражескую пушку «Гиацинт-Б»

Пограничники с помощью дрона уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б"
8 мая 2024 16:02
Момент уничтожения вражеской пушки "Гиацинт-Б". Фото: скриншот из видео ГНСУ
Пограничники бригады "Стальная граница" ударом FPV-дрона уничтожили вражескую цель. В Харьковской области удалось ликвидировать российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б".
Информацию обнародовали в официальном телеграмм-канале ГНСУ в среду, 8 мая.
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Также Госпогранслужба Украины добавила видео уничтожения пушки.
Украинские воины продолжают уничтожать врага по всей фронтовой линии. Так, снайперы бригады "Рубеж" метко ликвидировали группу оккупантов на нашей земле.
Также военные 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого показали кадры уничтожения горючего и оружия оккупантов.
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