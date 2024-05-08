Ударом дрона силы обороны уничтожили вражескую пушку «Гиацинт-Б»

Момент уничтожения вражеской пушки "Гиацинт-Б". Фото: скриншот из видео ГНСУ

Пограничники бригады "Стальная граница" ударом FPV-дрона уничтожили вражескую цель. В Харьковской области удалось ликвидировать российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б".

Информацию обнародовали в официальном телеграмм-канале ГНСУ в среду, 8 мая.

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Также Госпогранслужба Украины добавила видео уничтожения пушки.

Украинские воины продолжают уничтожать врага по всей фронтовой линии. Так, снайперы бригады "Рубеж" метко ликвидировали группу оккупантов на нашей земле.

Также военные 73-го морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого показали кадры уничтожения горючего и оружия оккупантов.