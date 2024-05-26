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Пограничники уничтожили БТР оккупантов в Донецкой области — эффектное видео

26 мая 2024 19:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Видео уничтожения пограничниками БТР окупантов
Момент попадания дрона в БТР оккупантов. Фото: ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Пограничники продолжают уничтожать технику оккупантов. В этот раз им удалось ликвидировать бронетранспортер врага на Бахмутском направлении.

Об этом пресс-служба ГПСУ сообщила в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Видео уничтожения вражеского БТР

Пограничники бригады "Помста" благодаря FPV-дрону уничтожили БТР оккупантов на Бахмутском направлении. На видео отчетливо видны попадания и его последствия.

Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.

Также пограничники разбили позиции оккупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов.

Донецкая область
военная техника
оккупанты
Бахмут
ликвидация
война в Украине
потери оккупантов

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