Видео уничтожения пограничниками БТР окупантов

Пограничники уничтожили БТР оккупантов в Донецкой области — эффектное видео
26 мая 2024 19:56
Момент попадания дрона в БТР оккупантов. Фото: ГПСУ
Пограничники продолжают уничтожать технику оккупантов. В этот раз им удалось ликвидировать бронетранспортер врага на Бахмутском направлении.
Об этом пресс-служба ГПСУ сообщила в Telegram в воскресенье, 26 мая.
Читайте также:
Видео уничтожения вражеского БТР
Пограничники бригады "Помста" благодаря FPV-дрону уничтожили БТР оккупантов на Бахмутском направлении. На видео отчетливо видны попадания и его последствия.
Недавно Госпогранслужба обнародовала видео, где военным удалось ликвидировать вражескую БМП-2 и поразить укрытие оккупантов.
Также пограничники разбили позиции оккупантов на юге Украины с помощью FPV-дронов.
Читайте Новини.LIVE!