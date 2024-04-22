Пограничники уничтожили позиции оккупантов в Серебрянском лесу — видео
Защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на украинских территориях. Так, пограничники уничтожили вражеские позиции в Луганской области.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 22 апреля.
Уничтожение российских позиций
Украинские бойцы с помощью ударных беспилотников "Вампир" уничтожили позиции оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.
На видео видно, как дроны сбрасывают боеприпасы на российских военных, после чего раздается взрыв и в небо вздымается дым.
Что известно о БпЛА "Вампир"
"Вампир" — это большой ударный гексакоптер (дрон с шестью моторами) украинского производства. Беспилотник оснащен тепловизором, поэтому выходит на "охоту" ночью.
Он значительно отличается от других БпЛА, которые используют военные, поскольку весит около 50 кг. Дрон может нести достаточно большое количество боекомплекта, что позволяет уничтожать вражеские укрепления.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.
Также мы писали, что военные Сил специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.
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