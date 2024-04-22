Пограничники уничтожили позиции оккупантов в Серебрянском лесу — видео

Уничтожение российских позиций. Фото: скриншот с видео

Защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на украинских территориях. Так, пограничники уничтожили вражеские позиции в Луганской области.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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Уничтожение российских позиций

Украинские бойцы с помощью ударных беспилотников "Вампир" уничтожили позиции оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

На видео видно, как дроны сбрасывают боеприпасы на российских военных, после чего раздается взрыв и в небо вздымается дым.

Что известно о БпЛА "Вампир"

"Вампир" — это большой ударный гексакоптер (дрон с шестью моторами) украинского производства. Беспилотник оснащен тепловизором, поэтому выходит на "охоту" ночью.

Украинские военные с дроном "Вампир". Фото: Укринформ

Украинские военные с дроном "Вампир". Фото: Укринформ

Он значительно отличается от других БпЛА, которые используют военные, поскольку весит около 50 кг. Дрон может нести достаточно большое количество боекомплекта, что позволяет уничтожать вражеские укрепления.

Дрон "Вампир". Фото: Укринформ

Напомним, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

Также мы писали, что военные Сил специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.