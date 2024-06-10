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Приліт по житловому будинку у Херсоні — в ОВА показали відео з місця подій

10 червня 2024 14:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Атака на Херсон — відео з місця подій внаслідок прильоту по житловому будинку
Пошкоджений будинок у Херсоні. Фото: скриншот, ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Херсонська ОВА оприлюднила відео наслідків російської агресії у Дніпровському районі у Херсоні. У результаті ворожого удару по житловому будинку постраждала 102-річна жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 10 червня.

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Прокудін опублікував відео наслідків нещодавного російського обстрілу Дніпровського району у Херсоні. Ворог завдав удар по житловому будинку у результаті якого постраждала 102-річна жінка. Мешканку госпіталізували, лікарі повідомляють про вибухову травму — уламкові поранення тулуба та кінцівок, стан пацієнтки середьньої тяжкості.

Нагадаємо, протягом доби ворог атакував міста і селища Херсонщини. Внаслідок російських атак по житлових кварталах пошкоджено два приватні будинки. Також відомо про двох поранених мешканців.

Раніше ми писали, що російські загарбники в ніч проти четверга, 6 червня, здійснили декілька ударів по Херсону. Внаслідок влучань розпочалися пожежі, вогонь охопив місто.

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