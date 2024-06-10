Атака на Херсон — видео с места событий в результате прилета по жилому дому

Прилет по жилому дому в Херсоне — в ОВА показали видео с места событий
Херсонская ОВА обнародовала видео последствий российской агрессии в Днепровском районе Херсона. В результате вражеского удара по жилому дому пострадала 102-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в понедельник, 10 июня.
Последствия атаки РФ в Херсоне
Прокудин опубликовал видео последствий недавних российских обстрелов Днепровского района в Херсоне. Враг нанес удар по жилому дому, в результате которого пострадала 102-летняя женщина. Жительницу госпитализировали, врачи сообщают о взрывной травме — обломочные ранения туловища и конечностей, состояние пациентки средней тяжести.
Напомним, в течение суток враг атаковал города и поселки Херсона. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома. Также известно о двух раненых жителях.
Ранее мы писали, что российские захватчики в ночь на четверг, 6 июня, совершили несколько ударов по Херсону. В результате попадания начались пожары, огонь охватил город.
Читайте Новини.LIVE!