Атака на Херсон — видео с места событий в результате прилета по жилому дому

Поврежден дом в Херсоне. Фото: скриншот, ОВА

Херсонская ОВА обнародовала видео последствий российской агрессии в Днепровском районе Херсона. В результате вражеского удара по жилому дому пострадала 102-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Последствия атаки РФ в Херсоне

Прокудин опубликовал видео последствий недавних российских обстрелов Днепровского района в Херсоне. Враг нанес удар по жилому дому, в результате которого пострадала 102-летняя женщина. Жительницу госпитализировали, врачи сообщают о взрывной травме — обломочные ранения туловища и конечностей, состояние пациентки средней тяжести.

Напомним, в течение суток враг атаковал города и поселки Херсона. В результате российских атак по жилым кварталам повреждены два частных дома. Также известно о двух раненых жителях.

Ранее мы писали, что российские захватчики в ночь на четверг, 6 июня, совершили несколько ударов по Херсону. В результате попадания начались пожары, огонь охватил город.