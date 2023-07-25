Принудительная русификация: школу в Мариуполе назвали именем генерала, уничтожавшего город
Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты назвали одну из школ именем российского генерала, участвовавшего в захвате города в 2022 году. У входа в здание захватчики установили бронзовый бюст на постаменте.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Оккупанты переименовали школу в Мариуполе
Следовательно, российские оккупанты переименовали школу №7 в Мариуполе. Она будет временно носить имя генерал-лейтенанта русских захватнических войск Романа Кутузова.
"На стене школы установили мемориальную доску, а на постаменте у входа в здание — бронзовый бюст", — говорится в сообщении.
Что известно о Романе Кутузове
Известно, что Роман Кутузов — генерал российской армии и командир 29-й армии РФ. Он участвовал в захвате Мариуполя в начале полномасштабной войны в 2022 году.
Через него украинский город почти три месяца был в блокаде, а жертвами оккупантов стали более 22 тысяч мирных жителей.
Военный преступник был ликвидирован в июне 2022 года в Луганской области. Однако русские террористы присвоили ему звание "героя".
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные открытки в городе и запугивают население на украинском языке.
Добавим, на временно оккупированной территории Украины российские оккупанты вербуют украинских детей. Летом они делают это под предлогом отдыха, отправляя маленьких украинцев в лагеря. А осенью россияне готовятся рассказывать о причинах начала так называемой "СВО", которой в России называют развязанную войну против Украины.