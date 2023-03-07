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В Украине впервые вынесли приговор "военному комиссару", призвавший крымчан воевать в армии рф

7 марта 2023 16:17
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Предатель приговорен к 11 годам лишения свободы
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Прокуратура Крыма продолжает системную работу по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к проведению незаконных призывных кампаний в ВС рф и мобилизации на территории оккупированного полуострова. Так, за совершение военного преступления приговор получил военный комиссар из Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Подробности

По публичному обвинению прокуратуры Крыма, к 11 годам лишения свободы заочно приговорен оккупационный военный комиссар из Крыма. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, что заключается в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах врага (по ч. 1 ст. 438 УК Украины). Это первый приговор в Украине за такое преступление.

Что известно об осужденном

Осужденный — гражданин российской федерации, в 2018 году вступил в должность "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым". Он осуществлял реализацию политики россии и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных призывных кампаний населения полуострова в российские вооруженные силы.

Следовательно, реализуя незаконные "указы" высшего руководства государства-оккупанта, мужчина напрямую разрабатывал планы и организовывал проведение пяти призывных кампаний крымчан в соответствующих районах оккупированного полуострова.

С 2015 года враг регулярно проводит призывные кампании и привлекает жителей полуострова в службу в армии россии. После полномасштабного вторжения россии оккупанты начали также незаконную мобилизацию крымчан.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что единственный способ временно оккупированного Крыма вернуть под контроль Украины — это силовым путем. Он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не актуальна и требует изменений.

Кроме того, в связи с успешным продвижением ВСУ на юге Украины оккупационная армия россии в течение последних минимум двух месяцев активно создает оборонительные укрепления на севере захваченного Крыма.

Россияне понимают, что дальнейшее содержание левобережья Херсонщины для них достаточно проблематично. А последний пакет военно-технической помощи со стороны США и союзников Украины предусматривает предоставление для нужд ВСУ наступательных видов оружия, что вызывает значительную обеспокоенность у врага.

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