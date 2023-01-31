Подоляк заявив, що на дев'ятому Рамштайні обговорюватимуть передачу Україні літаків та ракет

Союзники планують проаналізувати ефективність переданої ЗСУ зброї на фронтах війни, зазначив радник Єрмака

Наступне засідання антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" буде присвячено можливій передачі Україні озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти до наступу. Йдеться про літаки і далекобійні ракети.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив у коментарі "24 каналу".

Чому танки без далекобійних ракет не працюють

За словами Подоляка, на наступному засіданні міністрів оборони антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" буде обговорюватися постачання тієї зброї, яка потрібна для Збройних сил України, аби перейти до повномасштабних наступальних дій.

Йдеться, зокрема, про ракети підвищеної дальності, бо, зазначив радник Єрмака, "наші партнери чітко усвідомлюють, що передача лише бронетехніки, якщо вона не буде захищена ракетами підвищеної дальності, виглядатиме дивно для цього етапу війни".

Дві складові дев’ятого "Рамштайна"

Отже, наголосив Михайло Подоляк, на наступному засіданні представників антиросійської коаліції будуть обговорювати дві складові процесу озброєння України.

Перша — це аналіз використання тих видів зброї, які уже отримали Збройні сили України, ефективність цього озброєння у війні проти росії.

Друга — обговорення постачання тієї зброї, яка дозволить ЗСУ активізувати наступальні дії, зменшити власні втрати, ефективніше бити по російських базах і забезпечити просування українських військ до державного кордону.

"Безумовно там є 2 ключових елементи: ракети та авіація", — так коротко окреслив перспективи дев’ятого засідання у форматі "Рамштайн" радник голови Офісу Президента України.

Нагадаємо, у Вашингтоні не виключають постачання "будь-яких конкретних систем озброєнь Україні". Адміністрація президента США Джо Байдена "ретельно обговорить" з союзниками можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Крім того, Франція планує спрямувати в Україну перші з обіцяних бойових броньованих машин AMX-10RC — "легких колісних танків" — уже на початку лютого.

Разом з тим президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі підтвердили і підтримали таку позицію очільника Сполучених Штатів.

Фото: офіс Президента