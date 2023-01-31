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О чем будут говорить на девятом Рамштайне: Подоляк назвал два ключевых элемента

31 января 2023 13:25
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Подоляк заявил, что на девятом Рамштайне будут обсуждать передачу Украине самолетов и ракет
Союзники планируют проанализировать эффективность переданного ВСУ оружия на фронтах войны, отметил советник Ермака
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Следующее заседание антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" будет посвящено возможной передаче Украине вооружения, которое позволит ВСУ перейти к наступлению. Речь идет о самолетах и дальнобойных ракетах.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в комментарии "24 канала".

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По словам Подоляка, на следующем заседании министров обороны антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" будет обсуждаться поставка того оружия, которое необходимо для Вооруженных сил Украины, чтобы перейти к полномасштабным наступательным действиям.

Речь идет, в частности, о ракетах повышенной дальности, потому что, отметил советник Ермака, "наши партнеры четко отдают себе отчет, что передача только бронетехники, если она не будет защищена ракетами повышенной дальности, будет выглядеть странно для этого этапа войны".

Две составляющие девятого "Рамштайна"

Следовательно, подчеркнул Михаил Подоляк, на следующем заседании представителей антироссийской коалиции будут обсуждать две составляющие процесса вооружения Украины.

Первая — анализ использования тех видов оружия, которые уже получили Вооруженные силы Украины, эффективность этого вооружения в войне против России.

Вторая — обсуждение поставок оружия, которое позволит ВСУ активизировать наступательные действия, уменьшить собственные потери, эффективнее бить по российским базам и обеспечить продвижение украинских войск к государственной границе.

"Безусловно, там есть 2 ключевых элемента: ракеты и авиация", — так коротко очертил перспективы девятого заседания в формате "Рамштайн" советник главы Офиса Президента Украины.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые из обещанных боевых бронированных машин AMX-10RC – "легких колесных танков" – уже в начале февраля.

Вместе с тем, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме подтвердили и поддержали такую позицию главы Соединенных Штатов.

Фото: офис Президента

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