Профессиональная армия РФ закончилась прошлой осенью, — Буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась прошлой осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Об этом Кирилл Буданов заявил на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

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"Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это — факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны. Профессиональная армия, в общем понимании, закончилась прошлой осенью. Сейчас они воюют мобилизованными. Производство нового оружия и техники на абсолютно недостаточном уровне", — отметил Буданов.

Он также рассказал о проблемах эскалации. По его словам, это первая война, где были использованы все виды вооружения.

"О какой эскалации можно говорить, если задействованы абсолютно все типы вооружений: от подводных лодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках Российской Федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас", — подчеркнул руководитель ГУР МО.

Буданов отметил, что с точки зрения креативности и гибкости, Украина все еще побеждает Россию. По словам начальника ГУР МО, путинский режим уже не столь мощный.

"Но это все еще непреодолимый враг и нельзя просто так говорить, что у них все абсолютно плохо. Они адаптируются. Хорошо построили не одну линию обороны. Но наше движение продолжается!" — добавил он.

Напомним, война Российской Федерации против Украины не будет продолжительной. Такого мнения придерживается начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.

Добавим, главный руководитель службы разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал свое мнение относительно идеи переноса военных действий на территорию России. По мнению Буданова, такой подход будет интересен.