Оккупант жалуется, что его собратья сбивают свои же БпЛА, — перехват ГУР

За два дня оккупанты сбили два собственных беспилотника

Российские оккупационные войска "помогают" ВСУ уничтожать их же БпЛА. У оккупантов и так нет достаточно оружия, а тут еще и сбивают собственные беспилотники.

Перехват одного из военнослужащих армии РФ опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Перехваченный разговор

Захватчик рассказывает одному из сослуживцев, что второй день подряд его БпЛА сбивают свои же бойцы. Оккупант жалуется, что совсем скоро они вообще останутся без оружия.

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"Я х*й буду летать туда нах*й. У нас за два дня вторая птица, бл*дь... у меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем", — говорит захватчик.

Напомним, ранее в ГУР опубликовали разговор российского оккупанта с супругой. В ней солдат армии рф жалуется на то, что до них не доходит никакая военная помощь. Жена военнослужащего возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных.

Также недавно украинская разведка обнародовала перехваченный разговор, где жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.