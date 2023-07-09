Проєкт ЄС на мільйон снарядів для України вже повністю на марші, — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу щодо невідкладних заходів з забезпечення обороноздатності країни, у Києві. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що реалізація проєкту Європейського Союзу, що передбачає надання Україні 1 млн снарядів 155 мм, вже в процесі. За його словами, у дію пішли виділені західними партнерами кошти.

Про це Резніков розповів в ефірі телемарафону.

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"Проєкт Європейського Союзу на мільйон 155-мм снарядів вже повністю на марші. Заводи отримали замовлення і відповідно під це замовлення пішло вже виділене фінансування наших європейських партнерів", — розповів Резніков.

Міністр оборони додав, що Україна отримує систематичне постачання зброї та боєприпасів від своїх західних партнерів. Крім цього, отримує також фінансову підтримку для виробництва амуніції, різних видів зброї та запасних частин для військової техніки.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планується посилення системи протиповітряної оборони в низці українських міст. Він згадав це під час підбиття підсумків 500 днів повномасштабної російської агресії проти України.

Також ми повідомляли, що рішення США надати Україні касетні боєприпаси суттєво допоможе деокупувати наші території, рятуючи життя українських солдатів. Реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.