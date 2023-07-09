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Проект ЕС на миллион снарядов для Украины уже полностью на марше, — Резников

9 июля 2023 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Проект ЕС на миллион снарядов для Украины уже полностью на марше, — Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга по безотлагательным мерам по обеспечению обороноспособности страны в Киеве. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что реализация проекта Европейского Союза, предусматривающего предоставление Украине 1 млн снарядов 155 мм, уже в процессе. По его словам, в действие пошли выделенные западными партнёрами средства.

Об этом Резников рассказал в эфире телемарафона.

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"Проект Европейского Союза на миллион 155-мм снарядов уже полностью на марше. Заводы получили заказ и соответственно под этот заказ пошло уже выделенное финансирование наших европейских партнеров", — рассказал Резников.

Министр обороны добавил, что Украина получает систематические поставки оружия и боеприпасов от своих западных партнеров. Кроме того, получает также финансовую поддержку для производства амуниции, различных видов оружия и запасных частей для военной техники.

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планируется ужесточение системы противовоздушной обороны в ряде украинских городов. Он вспомнил это при подведении итогов 500 дней полномасштабной российской агрессии против Украины.

Также мы сообщали, что решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы, существенно поможет деоккупировать наши территории, спасая жизнь украинских солдат. Реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и дальше будем неукоснительно соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала Украина.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

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