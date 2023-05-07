Прокудин рассказал о новых обстрелах россиян в Херсонской области
Сегодня, 7 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что российская авиация продолжает уничтожать село Кизомыс. Мирные люди не пострадали.
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Удары российской авиации
Отмечается, что зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных, из них три дома уничтожены до основания.
"Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали потерпевшей медпомощь и оставили дома", — написал Александр Прокудин.
Напомним, что людей, получивших ранения в результате вчерашнего обстрела Херсона, эвакуируют из города. Это произойдет после стабилизации их состояния.
Российские оккупационные войска в течение 3 мая нанесли 98 ударов по Херсонской области. Всего было выпущено 539 снарядов, которые убили 23 и ранили 46 человек.