Прокудин рассказал о новых обстрелах россиян в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА/Telegram

Сегодня, 7 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что российская авиация продолжает уничтожать село Кизомыс. Мирные люди не пострадали.

Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Отмечается, что зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных, из них три дома уничтожены до основания.

"Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали потерпевшей медпомощь и оставили дома", — написал Александр Прокудин.

Напомним, что людей, получивших ранения в результате вчерашнего обстрела Херсона, эвакуируют из города. Это произойдет после стабилизации их состояния.

Российские оккупационные войска в течение 3 мая нанесли 98 ударов по Херсонской области. Всего было выпущено 539 снарядов, которые убили 23 и ранили 46 человек.