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У Херсоні чутно вибухи

5 травня 2023 15:51
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У Херсоні чутно вибухи
Вибухи в Херсоні
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 5 травня, у Херсоні пролунало декілька вибухів. Наразі вся інформація уточнюється.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що перший вибух пролунав о 14:41, а вже через годину місцеві мешканці почули вибух вдруге. Наразі вся інформація з'ясовується.

Нагадаємо, упродовж дня, 3 травня, окупанти підло обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті. Троє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені.

Незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ".

Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Загалом внаслідок ворожих обстрілів загинуло 23 людини.  Серед останніх загиблих є 89-річна мешканка одного із багатоповерхових будинків. Поранено 46 осіб.

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