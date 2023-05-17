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Прокудін розповів, скільки разів РФ обстріляла Херсон за добу

17 травня 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокудін розповів, скільки разів РФ обстріляла Херсон за добу
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, скільки разів на добу російські окупаційні війська обстріляли Херсон та область. За його словами, лише по Херсону було завдано шість ударів, а по Херсонській області 79 ударів.

Про це повідомив Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсона

Протягом останніх 24 годин супротивник випустив 406 снарядів із різних джерел, включаючи важку артилерію, системи залпового вогню типу "Град", бойові танки, безпілотні літальні апарати та військові літаки. Херсон зазнав шести атак, в результаті яких було запущено 26 снарядів.

Військові дії, що проводяться російськими силами, призвели до потрапляння до житлових районів у різних населених пунктах області, а також до автозаправної станції у Бериславському районі. Внаслідок цих агресивних дій з боку Росії, семеро людей, включаючи трьох дітей, отримали поранення.

Нагадаємо, що 15 травня окупаційні війська Росії здійснили 80 обстрілів у Херсонській області. Крім того, саме місто Херсон було обстріляно 14 разів.

Також ми повідомляли, що 8 травня український Генштаб написав, що окупанти частково згортають свою діяльність в окупованому Скадовську та в інших населених пунктах на лівобережжі Херсонщини. Самі ж окупанти оголосили евакуацію цивільних та розпочали мародерство.

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