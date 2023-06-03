"Пропозиція стати на коліна": Подоляк прокоментував "мирний план" Індонезії

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: DW

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на план "мирного врегулювання" війни від Індонезії. Він заявив, що це пропозиція "стати на коліна".

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

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"Чергова пропозиція "мирного врегулювання". Цього разу… з Індонезії. І знову цей "дивовижний план", як і інші подібні плани, що періодично артикулюються різними "друзями країни Леніна/Достоєвського", на вигляд є близнюком російської пропозиції… про капітуляцію", — зазначив Подоляк.

За словами Подоляка, у плані йдеться, що Україна повинна припинити вогонь по російських окупантах, а також відійти на 15 км та чекати, поки РФ не проведе фейковий референдум. Він наголосив, що таким чином росіяни під дулами автоматів на окупованій території зможуть зафіксувати своє право безкарно вбивати.

"Маємо це серйозно слухати? 465 днів війни за свободу, щоб почути чергову пропозицію "стати на коліна"?" — наголосив Подоляк.

Він заявив, що реалістична пропозиція лише одна. За словами Подоляка, для закінчення війни потрібно, щоб Росія пішла із суверенної території України.

"Після цього — переговори щодо буферної зони, ракет, репарацій тощо. І жодного міфічного "врегулювання", під яким розуміють капітуляцію, не треба…", — додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк заявив, що суверенітет України безумовний. Він порадив росіянам шукати на посади "спікерів/прессекретарів" людей із "логікою".

Також ми писали, що Михайло Подоляк заявив, що Україна здатна закінчити конфлікт із Росією цього року, якщо отримає необхідні обсяги озброєнь.