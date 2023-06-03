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"Предложение стать на колени": Подоляк прокомментировал "мирный план" Индонезии

3 июня 2023 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Предложение стать на колени": Подоляк прокомментировал "мирный план" Индонезии
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на план "мирного урегулирования" войны от Индонезии. Он заявил, что это предложение "встать на колени".

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

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"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И снова этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции", — отметил Подоляк.

По словам Подоляка, в плане говорится, что Украина должна прекратить огонь по российским оккупантам, а также отойти на 15 км и ждать, пока РФ не проведет фейковый референдум. Он подчеркнул, что таким образом россияне под дулами автоматов на оккупированной территории смогут зафиксировать свое право безнаказанно убивать.

"Должны ли это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "встать на колени"?" — подчеркнул Подоляк.

Он заявил, что реалистическое предложение только одно. По словам Подоляка, для окончания войны нужно, чтобы Россия ушла с суверенной территории Украины.

"После этого — переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и так далее. И никакого мифического "урегулирования", под которым понимают капитуляцию, не надо…", — добавил советник руководителя ОП.

Напомним, советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк заявил, что суверенитет Украины безусловен. Он посоветовал россиянам искать на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с "логикой".

Также мы писали, что Михаил Подоляк заявил, что Украина может закончить конфликт с Россией в этом году, если получит необходимые объемы вооружений.

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