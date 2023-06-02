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Подоляк порадив росіянам шукати спікерів, у яких працює "логіка"

2 червня 2023 22:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк порадив росіянам шукати спікерів, у яких працює "логіка"
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк заявив, що суверенітет України безумовний. Він порадив росіянам шукати на посади "спікерів/прессекретарів" людей із "логікою".

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

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Подоляк наголосив, що лише Україна визначає, куди, як і навіщо вона вступає. За його словами, НАТО — це обов'язкове та найближче майбутнє. 

"РФ же треба зосередитися на своєму власному повоєнному статусі, який вимагатиме значного роззброєння, відмови від фіктивних блоків і союзних держав, зміни зовнішньої політики тощо... Тож уже тепер підбирайте на посади "спікерів/прессекретарів" людей із розвиненою навичкою "логіка", здатних усвідомити реальний світ...", — додав Подоляк.

Нагадаємо, cьогодні, 2 червня, на Бєлгородщині знову неспокійно. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що війна фактично переходить на територію Росії.

Також ми писали, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк висловив упевненість у тому, що найважливішим аспектом у процесі відновлення після воєнних дій в Україні має стати утворення демілітаризованого простору. Він вважає, що такий простір, протяжністю від 100 до 120 кілометрів, має бути створений у межах Бєлгородської, Брянської, Курської та Ростовської областей Російської Федерації.

Додамо, Михайло Подоляк заявив, що Україна здатна закінчити конфлікт із Росією цього року, якщо отримає необхідні обсяги озброєнь.

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