Російські атаки та успіхи України на фронті: оновлені дані Генштабу на 6 вересня

Український військовий та робота РСЗВ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Розпочалася 560 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує обстріли, а ЗСУ — хоробро знищують загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські атаки

Протягом доби противник завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Успіхи України на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два — по зенітно-ракетних комплексах противника", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів;

14 артилерійських засобів на вогневих позиціях;

склад боєприпасів ворога;

зенітно-ракетний комплекс противника.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу. Фото: скриншот

Допис Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Їм вдалося досягти успіху на цьому напрямку.

Також ми писали, що бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.